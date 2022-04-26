Мантуров: Renault планирует передать долю в своём московском заводе Москве

Французский автоконцерн Renault планирует передать свою долю в московском автозаводе ЗАО «Рено Россия» в пользу Москвы, сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса». «Автофрамоса» — Москве, как субъекту. А что касается «АвтоВАЗа», то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться», — сказал министр журналистам. Его слова приводит Интерфакс.

Передача доли в «АвтоВАЗе» французским концерном «будет, условно, сделкой за рубль», добавил он.

«Но с опционом на пять или шесть лет — срок, в течение которого они могут принять решение по выкупу акций обратно. А если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких «подарков» здесь не будет», — уточнил Мантуров.

Новое руководство «АвтоВАЗа» будут назначать НАМИ совместно с «Ростехом», добавил он.

23 марта Renault приняла решение о приостановке производственной деятельности завода в Москве.