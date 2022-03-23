Renault приостанавливает работу завода в Москве

Компания Renault приняла решение о приостановке производственной деятельности завода в Москве.

«Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается», — сообщила компания.

Также компания рассматривает возможные варианты относительно своей доли в «АвтоВАЗе».

«Renault Group напоминает, что уже принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что японский концерн Bridgestone приостанавливает производство автомобильных шин на российской территории, а также поставки в Россию и будущие инвестиции.