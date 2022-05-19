Ресторанами «Макдоналдс» под новым брендом будет управлять лицензиат Александр Говор

Компания «Макдоналдс» продаст свой бизнес в России действующему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом, сообщила компания.

«После объявления о выходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация «Макдоналдс» объявила о заключении договора купли-продажи с действующим лицензиатом», — говорится в пресс-релизе, который опубликовал портал PR Newswire.

В соответствии с соглашением Говор приобретёт весь портфель ресторанов и будет управлять ими под новым брендом.

16 мая «Макдоналдс» объявил об уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в России.

Член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы Павел Ковшаров отметил, что уход из России путём продажи бизнеса для компании — единственный вариант в сложившейся ситуации.