Ресторанами «Макдоналдс» под новым брендом будет управлять лицензиат Александр Говор
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«После объявления о выходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация «Макдоналдс» объявила о заключении договора купли-продажи с действующим лицензиатом», — говорится в пресс-релизе, который опубликовал портал PR Newswire.
В соответствии с соглашением Говор приобретёт весь портфель ресторанов и будет управлять ими под новым брендом.
16 мая «Макдоналдс» объявил об уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в России.
Член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы Павел Ковшаров отметил, что уход из России путём продажи бизнеса для компании — единственный вариант в сложившейся ситуации.