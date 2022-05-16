Эксперт Ковшаров спрогнозировал возможное развитие ситуации с «Макдоналдс» в России

Член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы, общественный уполномоченный по вопросам организации детского досуга Павел Ковшаров прокомментировал в беседе с RT заявление компании «Макдоналдс» об уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в России.

Вместе с этим ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что заведения сети ресторанов продолжат работу в стране под новым брендом с июня.

Как пояснил Ковшаров, уход из России путём продажи бизнеса для компании — единственный вариант в сложившейся ситуации.

«Вопрос в том: это фиктивная продажа с возможностью вернуться через несколько лет или полноценная продажа с огромным дисконтом? Что такое «Макдоналдс»? Это прежде всего очень известный бренд, отстроенные и прописанные бизнес-процессы, специальные условия с поставщиками как международными, так и местными. Специальная рецептура, которая разрабатывается централизованно и масштабируется на весь мир. А бренд — это в том числе огромная сила в работе с арендодателями», — отметил эксперт.

По его мнению, если сделка фиктивная, то всё это, кроме бренда, останется.

«Возможно, даже новый бренд специально будет создан похожим до степени смешения. Конечно, часть трафика потеряется. Если сделка реальная с большим дисконтом, то это, по сути, покупка 850 точек общепита, заточенных под производство бургеров и картошки фри», — рассказал собеседник RT.

При этом специалист заявил, что это возможность создать быстро новый проект «на скелете новой структуры».

«И есть шанс, что он может стать успешным. Логично, что часть сотрудников будут заменены покупателем, но, во-первых, не сразу, а во-вторых, это может быть частью контракта», — добавил он.

Ранее компания «Макдоналдс» объявила об уходе с российского рынка.