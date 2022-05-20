Макдоналдс в России может передать преемнику права на товарные знаки

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Макдоналдс в России может передать преемнику права на принадлежащие компании товарные знаки, заявил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Юрий Зубов.
Макдоналдс в России может передать преемнику права на товарные знаки
  • globallookpress.com
  • © Vlad Karkov/Keystone Press Agency

«Макдоналдс в России может передать права на принадлежащие компании товарные знаки преемнику, если стороны договорятся», — цитирует РИА Новости Зубова.

По его словам, право на товарный знак можно передать полностью по договору или предоставить право использования на основании лицензии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в столице около 250 ресторанов Макдоналдс за год.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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