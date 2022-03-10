В Федерации рестораторов и отельеров России высказались о вероятности создания аналога McDonald’s

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Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров высказался о вероятности создания аналога McDonald’s.
В Федерации рестораторов и отельеров России высказались о вероятности создания аналога McDonald’s
  • РИА Новости

«Бургеры — это сегодня очень модная история, она есть практически во всех ресторанах, и с закрытием McDonald's эти блюда будут представлены в других местах общественного питания. Поэтому какой-то нехватки для потребителя здесь не будет, а дальше просто нужно понимать, как это юридически будет решаться», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, бургеры — это не авторское блюдо McDonald's, поэтому вопрос замещения продукции этой компании зависит лишь от наличия необходимого оборудования и помещений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в столице около 250 ресторанов McDonald’s за год.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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