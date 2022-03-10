Собянин заявил, что Макдоналдс можно заместить отечественными предприятиями в течение года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в столице около 250 ресторанов Макдоналдс за год.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум года, всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же Макдоналдс», — сказал Собянин.

По его словам, для замещения ниши, которую освобождают «иностранные коллеги», столичные власти приняли решение выделить 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.

«Есть специальные меры, направленные на противодействие специальному закрытию тех или иных предприятий, которые закрываются без каких-то объективных условий. В частности, вы знаете, на два месяца остановилась работа Макдоналдс. В Москве около 250 точек, которые работают в системе Макдоналдс, конечно, это неприятно, многие привыкли ходить в Макдоналдс», — отметил мэр на встрече с руководителями столичных предприятий торговли и услуг.

Вместе с тем, добавил Собянин, нужно иметь в виду, что в городе 12 тыс. предприятий общепита, и это огромная сеть, созданная, в основном, за последние пять — восемь лет, и это сеть мирового уровня.

Ранее газета «Известия» сообщала, что организация «Общественная потребительская инициатива» составила список иностранных компаний для национализации, в него попали 59 организаций, решивших приостановить бизнес в стране.