Специалист Самойленко прокомментировал ситуацию с «Макдоналдс» в России

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Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко прокомментировал ситуацию с «Макдоналдс» в России.
Специалист Самойленко прокомментировал ситуацию с «Макдоналдс» в России
  • globallookpress.com
  • © ALEXEY BYCHKOV

«Причин ухода «Макдоналдс» из России несколько. Во-первых, это очевидное политическое решение — на иностранный бизнес за рубежом оказывается сильное давление как со стороны властей, так и со стороны общественности», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Во-вторых, считает Самойленко, таким образом компания отреагировала на тот факт, что ряд ресторанов в России продолжают работать, в основном, франчайзи.

«Потому компания и «забирает» логотип, название и так далее — чтобы российские франчайзи не продолжали пользоваться интеллектуальной собственностью «Макдоналдс», когда он уйдёт из России», — пояснил эксперт.

Как отметил Самойленко, главное для нового владельца — сохранить поток клиентов.

«Если у новых владельцев точек это получится, то их бизнес будет вполне успешным, несмотря на смену вывески. Тем более, что и поставщиков менять не придётся», — добавил он.

Ранее компания «Макдоналдс» объявила об уходе с российского рынка.

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