Специалист Самойленко прокомментировал ситуацию с «Макдоналдс» в России
- globallookpress.com
- © ALEXEY BYCHKOV
«Причин ухода «Макдоналдс» из России несколько. Во-первых, это очевидное политическое решение — на иностранный бизнес за рубежом оказывается сильное давление как со стороны властей, так и со стороны общественности», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Во-вторых, считает Самойленко, таким образом компания отреагировала на тот факт, что ряд ресторанов в России продолжают работать, в основном, франчайзи.
«Потому компания и «забирает» логотип, название и так далее — чтобы российские франчайзи не продолжали пользоваться интеллектуальной собственностью «Макдоналдс», когда он уйдёт из России», — пояснил эксперт.
Как отметил Самойленко, главное для нового владельца — сохранить поток клиентов.
«Если у новых владельцев точек это получится, то их бизнес будет вполне успешным, несмотря на смену вывески. Тем более, что и поставщиков менять не придётся», — добавил он.
Ранее компания «Макдоналдс» объявила об уходе с российского рынка.