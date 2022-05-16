Специалист Самойленко прокомментировал ситуацию с «Макдоналдс» в России

Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко прокомментировал ситуацию с «Макдоналдс» в России.

«Причин ухода «Макдоналдс» из России несколько. Во-первых, это очевидное политическое решение — на иностранный бизнес за рубежом оказывается сильное давление как со стороны властей, так и со стороны общественности», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Во-вторых, считает Самойленко, таким образом компания отреагировала на тот факт, что ряд ресторанов в России продолжают работать, в основном, франчайзи.

«Потому компания и «забирает» логотип, название и так далее — чтобы российские франчайзи не продолжали пользоваться интеллектуальной собственностью «Макдоналдс», когда он уйдёт из России», — пояснил эксперт.

Как отметил Самойленко, главное для нового владельца — сохранить поток клиентов.

«Если у новых владельцев точек это получится, то их бизнес будет вполне успешным, несмотря на смену вывески. Тем более, что и поставщиков менять не придётся», — добавил он.

Ранее компания «Макдоналдс» объявила об уходе с российского рынка.