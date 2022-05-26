Власти Москвы поддержат работу ресторанов Макдоналдс под новым брендом

Власти Москвы поддержат возобновление работы ресторанов Макдоналдс под новым брендом с привычным меню и стандартами обслуживания.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слайд к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе.

«Макдоналдс». Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться. При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания», — говорится в слайде.

Как заявил Собянин, оказалось, «95% всех продуктов, а то и 98», которые использовались в Макдоналдс, — «это российские продукты, российские технологии».

«Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать», — сказал он.

Собянин выразил уверенность, что рестораны заработают вновь, но уже под российским брендом.

Ранее руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Юрий Зубов заявил, что Макдоналдс в России может передать преемнику права на принадлежащие компании товарные знаки.