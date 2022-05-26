Путин назвал задачей государства разбюрокрачивать надзорную деятельность

Российский президент Владимир Путин заявил, что государство должно разбюрокрачивать надзорную деятельность, оставляя за собой право контроля за бизнесом.

Об этом Путин сказал в ходе встречи с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

«Задачи государства — разбюрокрачивать всю эту (контрольно-надзорную) деятельность, помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля», — приводит слова президента РИА Новости.

Он отметил, что необходимо контролировать направления, связанные с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, но «всё-таки уменьшать эту нагрузку».

Ранее российский президент заявил, что уход некоторых зарубежных компаний, может быть, и к лучшему, отметив, что компании России займут их ниши.