Путин: уход зарубежных компаний из России, может быть, к лучшему

Уход некоторых зарубежных компаний, может быть, и к лучшему, заявил президент России Владимир Путин.

«Многие компании из Европы, партнёры, заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу. Мы займём их ниши», — сказал он в рамках выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».

24 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым допускается введение внешнего управления компаниями, иностранные собственники которых объявили об уходе с российского рынка.

В апреле руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян заявил, что законопроект о внешнем управлении зарубежными компаниями в России в случае принятия может сохранить рабочие места.