Социолог Кирьян отметил пользу законопроекта о внешнем управлении зарубежными компаниями

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян заявил, что законопроект о внешнем управлении зарубежными компаниями в России в случае его принятия может сохранить рабочие места.

«Законопроект активирует определённый пробел. Позволяет не закрывать предприятия, людей не увольнять или не ликвидировать компанию по трудовому учёту, а давать вторую жизнь», — сказал он в беседе с Life.ru.

Он также отметил, что данный законопроект связан не с национализацией, а с передачей управления иностранных собственников, которую они не осуществили при уходе с российского рынка.

На данный момент законопроект содержит процедуру, которая включает судебные решения, если речь идёт о передаче доли иностранных акционеров новым российским собственникам, подчеркнул Пётр Кирьян.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.