Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении ушедших из России компаний
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«Новые нормы коснутся тех компаний, которые приняли решение об уходе с рынка РФ без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США», — заявили в пресс-службе Госдумы.
Отмечается, что законопроект направлен на защиту интересов россиян и недопущение техногенных катастроф или гибели людей.
«Согласно законопроекту, внешнюю администрацию можно назначать на срок до 18 месяцев», — подчеркнули в Госдуме.
В апреле руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян заявил, что законопроект о внешнем управлении зарубежными компаниями в России в случае принятия может сохранить рабочие места.