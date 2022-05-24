Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении ушедших из России компаний

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым допускается введение внешнего управления компаниями, иностранные собственники которых объявили об уходе с российского рынка.

«Новые нормы коснутся тех компаний, которые приняли решение об уходе с рынка РФ без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США», — заявили в пресс-службе Госдумы.

Отмечается, что законопроект направлен на защиту интересов россиян и недопущение техногенных катастроф или гибели людей.

«Согласно законопроекту, внешнюю администрацию можно назначать на срок до 18 месяцев», — подчеркнули в Госдуме.

В апреле руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян заявил, что законопроект о внешнем управлении зарубежными компаниями в России в случае принятия может сохранить рабочие места.