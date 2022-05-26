Путин: Россия остаётся экспортёром пшеницы номер один в мире

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия остаётся самым крупным экспортёром пшеницы в мире.

«Россия остаётся, если говорить про агросектор, самым крупным экспортёром пшеницы в мире, номер один», — сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.

По его словам, совсем недавно Россия закупала пшеницу, а теперь продает её.

Ранее сообщалось, что глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева просит Индию пересмотреть запрет на экспорт пшеницы.