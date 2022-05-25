Глава МВФ просит Индию пересмотреть запрет на экспорт пшеницы

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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева просит Индию пересмотреть запрет на экспорт пшеницы.
Глава МВФ просит Индию пересмотреть запрет на экспорт пшеницы
  • Gettyimages.ru
  • © Sonu Mehta/Hindustan Times

Соответствующую просьбу она озвучила телеканалу NDTV на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я действительно осознаю тот факт, что Индии необходимо накормить почти 1,35 млрд человек, и я действительно осознаю жару, которая снизила производительность сельского хозяйства, но я бы попросила Индию пересмотреть своё решение как можно скорее, потому что чем больше стран вводят экспортные ограничения, тем больше у других будет соблазн сделать это», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Индия ввела запрет на экспорт пшеницы.

До этого сообщалось, что индийские власти пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.

Также 25 мая стало известно, что Индия вводит ограничения на экспорт сахара.

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