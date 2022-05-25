Глава МВФ просит Индию пересмотреть запрет на экспорт пшеницы

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева просит Индию пересмотреть запрет на экспорт пшеницы.

Соответствующую просьбу она озвучила телеканалу NDTV на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я действительно осознаю тот факт, что Индии необходимо накормить почти 1,35 млрд человек, и я действительно осознаю жару, которая снизила производительность сельского хозяйства, но я бы попросила Индию пересмотреть своё решение как можно скорее, потому что чем больше стран вводят экспортные ограничения, тем больше у других будет соблазн сделать это», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Индия ввела запрет на экспорт пшеницы.

До этого сообщалось, что индийские власти пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.

Также 25 мая стало известно, что Индия вводит ограничения на экспорт сахара.