Индия снизила прогноз по производству пшеницы

Власти Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.

Директор департамента продовольствия и общественного питания Индии Судханшу Пандей заявил, что производство сократится до 105 млн тонн.

«Министерство сельского хозяйства пересмотрело оценку производства пшеницы в сторону понижения до 105 млн т на урожай 2021—2022 годов с 111,3 млн т (планировавшихся. — RT) ранее», — привело его заявление издание Business Standard.

Уточняется, что изменение прогноза связано с ранним началом лета, что повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.

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