Индия снизила прогноз по производству пшеницы

Короткая ссылка
Власти Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.
Индия снизила прогноз по производству пшеницы
  • Gettyimages.ru
  • © Deepak Sethi

Директор департамента продовольствия и общественного питания Индии Судханшу Пандей заявил, что производство сократится до 105 млн тонн.

«Министерство сельского хозяйства пересмотрело оценку производства пшеницы в сторону понижения до 105 млн т на урожай 2021—2022 годов с 111,3 млн т (планировавшихся. — RT) ранее», — привело его заявление издание Business Standard.

Уточняется, что изменение прогноза связано с ранним началом лета, что повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что события вокруг Украины могут привести к проблемам с продовольствием во всём мире.

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью газете The Guardian допустила беспорядки в бедных странах в связи с ростом цен на продовольствие.

Представитель гуманитарной организации Oxfam International Парвин Нгала рассказала RT, что из-за роста цен на зерно и нефть более 21 млн жителей ряда стран Африки оказались на грани голода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить