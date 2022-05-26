«Колониальные повадки никуда не исчезли»: Лавров в интервью RT Arabic — о менталитете Запада, арабском Востоке и Украине

Коллективный Запад, шантажируя страны Азии, Африки, Латинской Америки и угрожая им, демонстрирует, что там сохранилось колониальное мышление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic. При этом, по его словам, сейчас формируется многополярный мир с несколькими центрами экономической мощи и политического влияния. Говоря о ситуации с безопасностью на Европейском континенте, он подчеркнул, что Россия неоднократно подписывала различные документы со «всякими красивыми лозунгами». Несмотря на это, НАТО сохраняло свою военную сущность и продолжало приближаться к границам РФ, заметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров — о позиции арабских стран по Украине

— Как вы оцениваете позицию арабских стран по украинскому кризису?



— Все арабские страны занимают ответственную позицию. Доказывают, что они опираются исключительно на свои национальные интересы и не готовы этими национальными интересами жертвовать ради чьих бы то ни было геополитических конъюнктурных авантюр.

У нас очень взаимоуважительное отношение. Мы с уважением относимся к интересам, к коренным интересам арабских стран в связи с угрозами их безопасности. И они отвечают нам взаимностью, понимают угрозы безопасности Российской Федерации, которые Запад не одно десятилетие создавал прямо на наших границах, пытаясь использовать Украину для сдерживания России, для нанесения нам серьёзного ущерба.

— Уверены ли вы в прочности позиции арабских государств следовать прежде всего своим национальным интересам, несмотря на давление «англосаксонского клуба»?

— Наглость англосаксонского альянса не знает пределов, мы в этом убеждаемся каждый день. Вместо того чтобы следовать своим обязательствам по Уставу ООН и уважать, как там записано, суверенное равенство государств, отказываться от вмешательства в их внутренние дела, Запад на ежедневной основе через своих послов, через своих эмиссаров, в каждую без исключения столицу — не только арабского мира, но и других регионов — направляет ультиматумы, грубо шантажирует.

В том числе шантажирует на основе неких субъективных ситуаций и прямо угрожает своим собеседникам... что они пожалеют и понесут наказание, если не присоединятся к санкциям против России. Это откровенное неуважение к суверенным государствам. И реакция, которую мы видим со стороны арабских стран, да и со стороны практически всех остальных государств Азии, Африки, Латинской Америки, показывает, что эти страны не хотят поступаться своим национальным достоинством, если хотите, и бегать, как прислужники, выполнять задания «старших товарищей».

Ситуация лишний раз показывает, что колониальное мышление, колониальные повадки наших западных коллег никуда не исчезли. И что и Соединённые Штаты в своём стиле, и Европа в своём историческом стиле мыслят по-прежнему колониальными категориями — когда они имеют право диктовать всем остальным.

Это плохо, это печально. Это идёт против исторического процесса, который объективно заключается в том, что сейчас формируется многополярный мир. У него несколько центров экономического роста, финансовой мощи, политического влияния. Китай, Индия — всем уже понятно, что это, конечно же, наиболее быстрорастущие экономики и влиятельные страны. Конечно же, и Бразилия, и другие страны Латинской Америки.

В Африке потенциал её колоссальных, богатейших природных ресурсов сдерживался колониалистами и сдерживался в период неоколониализма, который ещё не закончился. Поэтому Африка тоже сейчас возвышает свой голос. И у меня нет никаких сомнений, что одной из опор, одним из центров многополярного мира, который сейчас формируется, объективно является арабский Восток.

Об американских биолабораториях на Украине

— Вопрос о разработке США биологического оружия на Украине согласно представленным Россией данным, полученным в ходе СВО на Украине, практически не вызвал никакой озабоченности ни в СБ ООН, ни в западном информационном пространстве. Что будет делать Россия с полученными доказательствами?

— Это прямое нарушение биологической Конвенции, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В рамках этой Конвенции мы долгие годы при поддержке всех остальных стран, кроме США, выступаем за создание транспарентного универсального механизма верификации, который будет позволять всем государствам убеждаться, что никто из участников Конвенции не нарушает своих обязательств.

Эта инициатива с 2001 года, больше 20 лет, категорически блокируется Соединёнными Штатами. Которые (нам теперь понятно, почему они такую позицию занимают) параллельно все эти годы... создавали по всему миру военно-биологические лаборатории. Занимается этим подразделение Пентагона — Агентство по уменьшению угрозы. И особое внимание при развитии сети таких военно-биологических лабораторий Пентагон уделяет постсоветскому пространству и в целом Евразии.

Если вы посмотрите на имеющиеся данные о том, где такие лаборатории созданы и создаются, это прежде всего по периметру Российской Федерации и поближе к Китайской Народной Республике. Эксперименты, которые проводятся в этих лабораториях, — мы изначально подозревали, что они носят не совсем мирный и не совсем такой невинный характер. В Мариуполе, который был освобождён в рамках военной операции российских вооружённых сил вместе с ополчением Донецкой и Луганской (народных республик. — RT), были обнаружены лаборатории, которые американцы в спешном порядке оставили, пытались уничтожить документы, образцы, но не всё им удалось уничтожить.

И имеющиеся образцы патогенов, которые там сохранились, имеющиеся документы чётко показали военную направленность экспериментов, которые там проводились. Из этих же документов ясно, что таких лабораторий на Украине не один десяток. И мы будем добиваться того, чтобы вся эта информация, которую мы предъявили в Совете Безопасности ООН, была, во-первых, воспринята серьёзно. И вы отметили, что подавляющее большинство развивающихся стран именно так к ней относится. А во-вторых, чтобы эта информация легла в основу конкретных действий, которые необходимо предпринять по Конвенции о биологическом оружии. И действия эти предполагают разъяснения со стороны Соединённых Штатов, чем они там занимались.

О позиции Запада по отношению к событиям на Украине

— Турция и Италия предлагают посредничество в урегулировании украинского кризиса. Что вы можете сказать об озвученных инициативах? Готова ли Россия продолжать переговорный процесс с Украиной?

— Что касается Турции и Италии. У Турции нет плана, по крайней мере нам его никто не передавал. Но президент Эрдоган регулярно подчёркивает, что Турция готова предоставить свою площадку, как это было сделано в Стамбуле 29 марта. И на самом деле это был такой очень небесполезный контакт. Потому что, ещё раз напомню, впервые в ответ на наши многочисленные просьбы украинцы там представили на бумаге своё видение мирного договора. Который мы приняли и перевели его уже на юридический язык. Ну, дальше я вам объяснил.

Поэтому президент Эрдоган выступает лишь за достижение мира. И готов всячески этому содействовать. Но видите, Зеленский сказал, что посредники ему не нужны. Ну, его дело. У него семь пятниц на неделе. То ему нужны все страны «семёрки». Сейчас вот прошла информация, что бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен создаёт по просьбе украинцев какую-то группу, которая будет готовить гарантии Украине в контексте мирного урегулирования.

Но напомню, что изначальная концепция, которую сами украинцы продвигали, заключалась в том, что будет единый договор, в котором будут содержаться и обязательства Украины по невступлению в блоки, необладанию ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса, и одновременно страны-гаранты в этом же договоре предоставят Украине определённые гарантии с полным учётом интересов безопасности и Украины, и Российской Федерации, и остальных стран этого региона. Теперь, как я уже сказал, от этой концепции Киев отруливает.

И, если вот этот Фог Расмуссен был призван, чтобы слепить некие гарантии в узком кругу западных спонсоров украинского режима, а потом это пытаться предъявить Российской Федерации — это тупиковое направление.

— Это неофициальные документы?

Мы сейчас с этим разбираемся, но это так уже было пропиарено как какой-то прорывной шаг. То же самое касается и итальянской инициативы. Господин Луиджи ди Майо так активно внедрился в медийное пространство, и рекламирует итальянскую инициативу из четырёх пунктов. Мы о ней только читали. Мы читали о том, что это инициатива, которая может принести мир долгожданный. Которая может не только устроить Россию и Украину, но и обеспечить чуть ли не новый Хельсинкский процесс, новые договорённости о европейской безопасности. Что её уже разделяют страны «семёрки», генеральный секретарь ООН. Я не знаю, правда это или неправда, кому он её показывал. Нам никто ничего не передавал. Мы можем только ориентироваться на те спекуляции, те описания этой инициативы, которые появляются в средствах массовой информации.

Но то, что мы читаем, если это так, ну, конечно, это вызывает чувство сожаления, по поводу понимания авторами этой инициативы происходящего, и по поводу знания ими предмета, знания ими истории этого вопроса. Ну, хотя бы то, что, как я понимаю, из описания ваших коллег, там идёт речь о том, что Крым и Донбасс должны быть частью Украины, с предоставлением им широкой автономии. Ну, это не могут серьёзные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать.

Донбасс мог вернуться на Украину давным-давно. Если бы украинские режимы, и порошенковский, и режим Зеленского, выполнили Минские договорённости и предоставили особый статус этим людям, которые отказались принять антигосударственный переворот. Там статус-то был... Русский язык, прежде всего. А вместо того чтобы этот статус предоставить, русский язык по всей Украине запретили.

Вместо того чтобы разблокировать экономические связи, Порошенко объявил блокаду этих территорий. Транспортную. Социальные выплаты чтобы получить, нужно было старикам много километров преодолевать. Ещё в этой инициативе итальянской говорится о том, что, помимо примирения России и Украины, как вот сообщают средства массовой информации, нужно запустить процесс, новый Хельсинский процесс, обеспечить безопасность всех и вся.

Ну, поздновато опомнились наши коллеги в Риме. Потому что Хельсинский процесс дал миру, дал нашему региону, Евроатлантике, целый ряд очень важных завоеваний. В том числе декларации, подписанные на высшем политическом уровне. На саммитах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В частности, в Стамбуле в 99-м году, в Астане в 2010-м году. Декларации о неделимости безопасности. О том, что безопасность может быть только равной и неделимой. И дальше шла такая подробная формула.

Это предполагает, что каждая страна, да, имеет право выбирать себе союзы. Но ни одна страна не может выбирать себе союзы, или другим способом укреплять свою безопасность, если это будет наносить ущерб безопасности любой другой страны. И третий компонент этой формулы — ни одна страна, ни одна организация, на пространстве ОБСЕ, не будет претендовать на то, чтобы доминировать в вопросах безопасности. Любой мало-мальски знакомый с ситуацией в Европе человек понимает, что ключевые компоненты этого обязательства грубейшим образом нарушаются западными странами, которые укрепляют безопасность, как им кажется, свою, в грубое нарушение прав России на собственную безопасность, и которые претендуют, что только НАТО может заказывать музыку в этом регионе, и больше никто.

И все эти годы мы говорили: дорогие наши коллеги, это всё плохо кончится. Потому что вы просто игнорируете наши законные интересы. Вы игнорируете, и даже грубо отвечаете нам «нет», когда мы просим учесть наши законные интересы. Ни где бы то ни было, за какие-то там десятки тысяч километров, а вот, прямо на границах Российской Федерации.

И сравните просто вот это высокомерие, это чувство собственного превосходства, вот этот колониальный менталитет, когда мне всё дозволено, а ты будешь делать то, что я тебе скажу. Он проявляется не только в том, как они относятся к нашим интересам. Когда им нужно… Вспомните, в 1999-м году вдруг Соединённые Штаты решили, что угрозу для их безопасности представляет Югославия. 10 тысяч километров от берегов Америки. Разбомбили просто в момент.

Использовали американца, который возглавлял миссию ОБСЕ, такой был Уолкер, который громогласно объявил геноцидом обнаружение в поселке Рачик нескольких трупов. Как потом выяснили, трупы эти были не гражданскими лицами, а боевиками. Их переодели в гражданскую одежду, и разбросали.

Точно так же, как это было сделано 23-го апреля нынешнего года в городе Буча под Киевом. Та же самая схема. Она работает, независимо от того, убеждает она кого-то или нет. А им не нужно было никого убеждать. Разбомбили Югославию. Создали Косово независимое, в нарушение всех принципов ОБСЕ. И, вот, сказали: вот это так и будет.

Кстати, в Крыму, после референдума, они сказали: нет, вот самоопределение Косово — это правильно, а самоопределение Крыма — это неправильно. Это же всё делается на голубом глазу, как у нас говорят, никто даже не краснеет от стыда.

Хотя это позорище для западной дипломатии, которая утратила даже способность как-то элегантно препарировать объяснение совершенно безответственных авантюр. В 2003-м году США решили, что угрозу им представляет ещё одна страна за 10 тысяч километров.

— Ирак.

— Показали эту пробирку с зубным порошком, по-моему. Бедный Колин Пауэлл потом сокрушался, что его подставила разведка. А Тони Блэр через несколько лет сказал: да, мы ошиблись, но что поделать. Конечно, ничего не поделаешь. Потому что разбомбили страну, под миллион мирных граждан было убито. До сих пор целостность Ирака ещё не окончательно укреплена, проблем там хватает. И, в том числе, проблем терроризма. Которых не было раньше.

Да, были авторитарные режимы, и в Ираке, и в Ливии. Но не было там террористов. Там не было постоянных боевых действий, постоянных каких-то военных провокаций. Ливия — ещё один пример. Тоже, уже в 2011-м году, американцам… Ну, американцы тогда, Обама говорил: мы будем лидировать из-за спины Европы.

Франция, самая демократическая страна Старого Света, равенство, братство, свобода, возглавила НАТОвскую операцию по уничтожению режима, а в итоге уничтожили страну. Которую собрать сейчас очень тяжело. И, опять же, французы пытаются, какие-то инициативы проявляют, конференции созывают, объявляют даты выборов. Всё впустую. Потому что сначала нужно было думать, что произойдёт с Ливией, после того как Запад обеспечит там свою безопасность.

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Я просто это привожу в пример, не для того чтобы сказать: вот, вам можно, а нам нельзя? Это упрощение. Я просто иллюстрирую менталитет наших западных государств. Они считают, что их безопасность — это весь мир, и они должны всем миром командовать. Вот, посмотрите сейчас — НАТО. Когда НАТО подползало нашим границам, они нам единственное что говорили, на наши замечания: вы не бойтесь, НАТО оборонительный альянс, и вашей безопасности он не угрожает. Ну, во-первых, это тоже такая наглость дипломатическая.

Мы сами должны решать, что отвечает интересам нашей безопасности. Так же как и любая другая страна. И во-вторых, оборонительный союз — это, действительно, он был оборонительным союзом, Североатлантический альянс, когда у него было от кого обороняться. Когда был Советский Союз и Варшавский Договор. Была Берлинская стена. Она отгораживала запад Европы от востока Европы. Линия обороны была всем понятна.

Когда не стало ни Варшавского Договора, ни Советского Союза, любой элементарно грамотный лейтенант скажет, что линии обороны больше нет. Надо просто жить нормально, общие ценности, общеевропейское пространство.

Мы многократно подписывали всякие красивые лозунги: от Атлантики до Тихого океана, от Лиссабона до Владивостока, вот, мы все теперь братья и сестры. Но они по-прежнему сохраняли свою военную сущность, и продолжали двигать линию обороны. Вплотную к нашим границам. К чему это привело, мы только что с вами подробно обсудили.