Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на поддержку Киева Западом

Россия продолжит проведение спецоперации на Украине, несмотря на санкционное давление и поддержку Киева со стороны Запада, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — цитирует его РИА Новости.

В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные, выполняя задачи операции на Украине, не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату.

Как подчёркивал президент России Владимир Путин, все задачи военной операции, проводимой в Донбассе и на Украине, будут выполнены.

24 мая город Светлодарск перешёл под контроль Донецкой Народной Республики.