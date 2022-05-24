Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на поддержку Киева Западом

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Россия продолжит проведение спецоперации на Украине, несмотря на санкционное давление и поддержку Киева со стороны Запада, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на поддержку Киева Западом
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — цитирует его РИА Новости.

В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные, выполняя задачи операции на Украине, не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату.

Как подчёркивал президент России Владимир Путин, все задачи военной операции, проводимой в Донбассе и на Украине, будут выполнены.

24 мая город Светлодарск перешёл под контроль Донецкой Народной Республики.

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