Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на поддержку Киева Западом
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«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — цитирует его РИА Новости.
В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные, выполняя задачи операции на Украине, не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату.
Как подчёркивал президент России Владимир Путин, все задачи военной операции, проводимой в Донбассе и на Украине, будут выполнены.
24 мая город Светлодарск перешёл под контроль Донецкой Народной Республики.