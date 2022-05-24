Светлодарск перешёл под контроль ДНР

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Город Светлодарск перешёл под контроль Донецкой Народной Республики, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР.
Светлодарск перешёл под контроль ДНР
  • РИА Новости

«Под оперативный контроль наших сил перешёл Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента», — говорится в заявлении.

По состоянию на 24 мая группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 217 населёнными пунктами, включая Мироновский.

Ранее в ЛНР сообщили о взятии города Попасная Народной милицией под контроль.

Военнослужащие республики вывесили Знамя Победы на администрации города.

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