Светлодарск перешёл под контроль ДНР
- РИА Новости
«Под оперативный контроль наших сил перешёл Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента», — говорится в заявлении.
По состоянию на 24 мая группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 217 населёнными пунктами, включая Мироновский.
Ранее в ЛНР сообщили о взятии города Попасная Народной милицией под контроль.
Военнослужащие республики вывесили Знамя Победы на администрации города.