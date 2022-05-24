Светлодарск перешёл под контроль ДНР

Город Светлодарск перешёл под контроль Донецкой Народной Республики, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР.

«Под оперативный контроль наших сил перешёл Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента», — говорится в заявлении.

По состоянию на 24 мая группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 217 населёнными пунктами, включая Мироновский.

Ранее в ЛНР сообщили о взятии города Попасная Народной милицией под контроль.

Военнослужащие республики вывесили Знамя Победы на администрации города.