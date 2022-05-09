В ЛНР сообщили о взятии города Попасная под контроль Народной милиции

Город Попасная находится под контролем сил Луганской Народной Республики, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Населённый пункт Попасная полностью перешёл под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооружённых сил Российской Федерации освободили город, выбили противника за его пределы, и сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка и в целом ведётся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения», — цитирует слова Филипоненко РИА Новости.

По его словам, при этом противник «продолжает обстрелы Попасной и её районов».

Военнослужащие ЛНР вывесили Знамя Победы на администрации города.