В ЛНР сообщили о взятии города Попасная под контроль Народной милиции

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Город Попасная находится под контролем сил Луганской Народной Республики, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР сообщили о взятии города Попасная под контроль Народной милиции
  • РИА Новости

«Населённый пункт Попасная полностью перешёл под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооружённых сил Российской Федерации освободили город, выбили противника за его пределы, и сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка и в целом ведётся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения», — цитирует слова Филипоненко РИА Новости.

По его словам, при этом противник «продолжает обстрелы Попасной и её районов».

Военнослужащие ЛНР вывесили Знамя Победы на администрации города.

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