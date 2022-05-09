В ЛНР сообщили о взятии города Попасная под контроль Народной милиции
- РИА Новости
«Населённый пункт Попасная полностью перешёл под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооружённых сил Российской Федерации освободили город, выбили противника за его пределы, и сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка и в целом ведётся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения», — цитирует слова Филипоненко РИА Новости.
По его словам, при этом противник «продолжает обстрелы Попасной и её районов».
Военнослужащие ЛНР вывесили Знамя Победы на администрации города.