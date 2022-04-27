Путин: все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены

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Российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции России, проводимой в Донбассе и на Украине, будут выполнены.
Путин: все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены
  • РИА Новости

Об этом глава государства заявил в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России.

«Хочу вновь подчеркнуть: все задачи специальной военной операции, проводимой нами в Донбассе и на Украине, начатой 24 февраля, будут, безусловно, выполнены», — сказал Путин.

Ранее президент России в ходе встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.

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