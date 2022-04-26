Вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

«Я знаю о вашей озабоченности, связанной с проведением Россией военной операции в Донбассе, на Украине, я думаю, что это будет в основе нашего сегодняшнего разговора. Хотел бы в этой связи только отметить, что вся проблема возникла после государственного переворота, который был совершён на Украине в 2014 году. Это очевидный факт», — сказал глава российского государства.

Как ранее сообщил президент, поддержка протестующих во время событий «евромайдана» в Киеве со стороны посольства США составляла $1 млн в день.