Путин: поддержка «майдана» со стороны посольства США составляла $1 млн в день

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Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка протестующих во время событий «евромайдана» в Киеве со стороны посольства США составляла $1 млн в день.
Путин: поддержка «майдана» со стороны посольства США составляла $1 млн в день
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По его словам, коррупция буквально пропитала, разъела украинскую государственность и все ветви власти.

Путин отметил, что в 2014 году радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, «оседлали протест» и в 2014 году довели «майдан» до государственного переворота.

Он добавил, что протестующие получали прямое воздействие из-за рубежа.

«По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со стороны посольства США составляла 1 млн долларов в день», — сказал глава государства. 

Ранее Путин заявил, что США и НАТО осваивают территорию Украины как театр потенциальных военных действий.

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