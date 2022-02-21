Путин: поддержка «майдана» со стороны посольства США составляла $1 млн в день
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По его словам, коррупция буквально пропитала, разъела украинскую государственность и все ветви власти.
Путин отметил, что в 2014 году радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, «оседлали протест» и в 2014 году довели «майдан» до государственного переворота.
Он добавил, что протестующие получали прямое воздействие из-за рубежа.
«По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со стороны посольства США составляла 1 млн долларов в день», — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что США и НАТО осваивают территорию Украины как театр потенциальных военных действий.