Сергей Лавров: ВС России не будут искусственно подгонять свои действия под какую-либо дату

Российские военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Министру задали вопрос, может ли операция на Украине закончиться к 9 Мая.

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы. Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда. Вспоминать тех, кто пал за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы», — ответил Лавров.

Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих, подчеркнул глава МИД.

27 апреля российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции России, проводимой в Донбассе и на Украине, будут выполнены.

Военная спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля.