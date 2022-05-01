Лавров: Зеленский может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы боевикам
По словам Лаврова, Зеленский может принести мир, если заставит боевиков нацбатов отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление.
«Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», — сказал министр в интервью итальянской телекомпании Mediaset.
Вместе с этим Россия хочет обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им «не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны», а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации, сказал Лавров.
В начале марта в российском Минобороны предупредили, что президент Украины утратил контроль над украинскими диверсионно-разведывательными группами с участием иностранных наёмников.
По мнению депутата Михаила Шеремета, украинский президент также целиком утратил контроль над националистическими батальонами, которые действуют исходя из своих интересов.