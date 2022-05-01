Лавров: Зеленский может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы боевикам

Россия не требует от украинского президента Владимира Зеленского, чтобы он «сдавался», но он должен прекратить отдавать преступные приказы «своим неонацистским батальонам», отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Зеленский может принести мир, если заставит боевиков нацбатов отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление.

«Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», — сказал министр в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Вместе с этим Россия хочет обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им «не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны», а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации, сказал Лавров.

В начале марта в российском Минобороны предупредили, что президент Украины утратил контроль над украинскими диверсионно-разведывательными группами с участием иностранных наёмников.

По мнению депутата Михаила Шеремета, украинский президент также целиком утратил контроль над националистическими батальонами, которые действуют исходя из своих интересов.