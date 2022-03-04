Минобороны России не исключило потерю Зеленским контроля за ДРГ с иностранными наёмниками
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Такое заявление Конашенков сделал, комментируя провокацию в районе Запорожской атомной электростанции.
«Всё это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наёмников», — сказал он.
Ранее Минобороны России сообщило о чудовищной провокации киевского режима на Запорожской АЭС.