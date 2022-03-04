Минобороны России не исключило потерю Зеленским контроля за ДРГ с иностранными наёмниками

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль за украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) с участием иностранных наёмников.

Gettyimages.ru

© Anadolu Agency

Такое заявление Конашенков сделал, комментируя провокацию в районе Запорожской атомной электростанции. «Всё это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наёмников», — сказал он. Ранее Минобороны России сообщило о чудовищной провокации киевского режима на Запорожской АЭС.