Минобороны России не исключило потерю Зеленским контроля за ДРГ с иностранными наёмниками

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль за украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) с участием иностранных наёмников.
Минобороны России не исключило потерю Зеленским контроля за ДРГ с иностранными наёмниками
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  • © Anadolu Agency

Такое заявление Конашенков сделал, комментируя провокацию в районе Запорожской атомной электростанции.

«Всё это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наёмников», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило о чудовищной провокации киевского режима на Запорожской АЭС.

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