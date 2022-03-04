Минобороны России сообщило о чудовищной провокации киевского режима на Запорожской АЭС

Прошедшей ночью киевский режим предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«28 февраля Вооружёнными силами России был взят под контроль город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория», — сказал Конашенков.

Отмечается, что объекты станции и прилегающая территория были взяты под охрану российскими военнослужащими.

«Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», — сказал Конашенков.

По его словам, для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия.

Ответным огнём российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены.

Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.