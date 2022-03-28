Депутат Шеремет: Зеленский утратил контроль над националистическими батальонами

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Украинский президент Владимир Зеленский целиком утратил контроль над националистическими батальонами, которые действуют исходя из своих интересов, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Депутат Шеремет: Зеленский утратил контроль над националистическими батальонами
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Сегодня можно с уверенностью говорить, что Зеленский полностью утратил контроль над националистическими батальонами и боевиками. Они ему не подчиняются, не выполняют его приказы и действуют исходя из своих интересов. Весь их патриотизм основан на долларовом эквиваленте, никакая Украина им не нужна», — сказал парламентарий РИА Новости.

В начале марта в российском Минобороны предупредили, что президент Украины утратил контроль над украинскими диверсионно-разведывательными группами с участием иностранных наёмников.

Как рассказала медработник из освобождённого села Виноградное, боевики «Азова» стараются не выпускать людей из домов и специально ранят мирных жителей.

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