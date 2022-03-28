Депутат Шеремет: Зеленский утратил контроль над националистическими батальонами

Украинский президент Владимир Зеленский целиком утратил контроль над националистическими батальонами, которые действуют исходя из своих интересов, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Сегодня можно с уверенностью говорить, что Зеленский полностью утратил контроль над националистическими батальонами и боевиками. Они ему не подчиняются, не выполняют его приказы и действуют исходя из своих интересов. Весь их патриотизм основан на долларовом эквиваленте, никакая Украина им не нужна», — сказал парламентарий РИА Новости.

В начале марта в российском Минобороны предупредили, что президент Украины утратил контроль над украинскими диверсионно-разведывательными группами с участием иностранных наёмников.

Как рассказала медработник из освобождённого села Виноградное, боевики «Азова» стараются не выпускать людей из домов и специально ранят мирных жителей.