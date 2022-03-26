Медработник освобождённого села рассказала о стрельбе националистов по мирным гражданам

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Медработник из освобождённого села Виноградное рассказала, что боевики «Азова» стараются специально ранить мирных жителей.
Медработник освобождённого села рассказала о стрельбе националистов по мирным гражданам
  • РИА Новости

«Украинский «Азов» людей не выпускает с квартир, а если выпускает, то их стараются или ранить, стрелять по ним, или взрываются какие-то предметы», — заявила она.

Многие раненые, по её словам, сообщают, что боевики убивают людей семьями прямо в их домах.

Женщина отметила, что без помощи российских военных они бы не справились.

«Они нам помогают в эвакуации людей, гуманитарными продуктами... Даже войдя в наш населённый пункт, они нам отдавали свои пайки», — добавила медик.

Ранее корреспондент RT Андрей Филатов снял доказательства того, что националистический батальон «Азов» использует квартиры мирных граждан как огневые точки. 

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