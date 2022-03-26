Медработник освобождённого села рассказала о стрельбе националистов по мирным гражданам
- РИА Новости
«Украинский «Азов» людей не выпускает с квартир, а если выпускает, то их стараются или ранить, стрелять по ним, или взрываются какие-то предметы», — заявила она.
Многие раненые, по её словам, сообщают, что боевики убивают людей семьями прямо в их домах.
Женщина отметила, что без помощи российских военных они бы не справились.
«Они нам помогают в эвакуации людей, гуманитарными продуктами... Даже войдя в наш населённый пункт, они нам отдавали свои пайки», — добавила медик.
Ранее корреспондент RT Андрей Филатов снял доказательства того, что националистический батальон «Азов» использует квартиры мирных граждан как огневые точки.