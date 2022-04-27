Лавров: Россия предпринимает все усилия для решения гуманитарной ситуации на Украине
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по результатам встречи с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.
«Мы рассказали (нашим коллегам из Эритреи. — RT) о том, какие действительно впечатляющие усилия предпринимает российская сторона для решения гуманитарных проблем на Украине», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику.