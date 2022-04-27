Лавров: Россия предпринимает все усилия для решения гуманитарной ситуации на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона предпринимает впечатляющие усилия для решения гуманитарной ситуации на Украине.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по результатам встречи с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

«Мы рассказали (нашим коллегам из Эритреи. — RT) о том, какие действительно впечатляющие усилия предпринимает российская сторона для решения гуманитарных проблем на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику.