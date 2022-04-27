Лавров: Россия предпринимает все усилия для решения гуманитарной ситуации на Украине

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона предпринимает впечатляющие усилия для решения гуманитарной ситуации на Украине.
Лавров: Россия предпринимает все усилия для решения гуманитарной ситуации на Украине
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по результатам встречи с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

«Мы рассказали (нашим коллегам из Эритреи. — RT) о том, какие действительно впечатляющие усилия предпринимает российская сторона для решения гуманитарных проблем на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику.

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