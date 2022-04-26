Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи в ЛНР

В Минобороны России сообщили, что российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику.

«Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь в ЛНР... В сопровождении военной полиции Вооружённых сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающимся жителям», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Как уточнили в Минобороны, в ЛНР доставили такие продукты, как масло, крупы, мука, тушёнка и т. д. Также военные доставили местным жителям предметы первой необходимости.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) рассказал, что порядка 700 т гуманитарной помощи передано беженцам и пострадавшим на Украине.

18 апреля URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе собрали около 100 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.