РПЦ направила порядка 700 тонн гумпомощи беженцам и пострадавшим в Донбассе и на Украине
- РИА Новости
«Около 700 т гуманитарной помощи передали беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта», — передаёт РИА Новости заявление митрополита.
По его словам, из них свыше 380 т направлено в Донецкую, Горловскую, Луганскую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую епархии.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 т гуманитарной помощи в Купянск и Изюм Харьковской области.
Подробнее — в материале RT.