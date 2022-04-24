РПЦ направила порядка 700 тонн гумпомощи беженцам и пострадавшим в Донбассе и на Украине

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что порядка 700 т гуманитарной помощи передано беженцам и пострадавшим на Украине.

«Около 700 т гуманитарной помощи передали беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта», — передаёт РИА Новости заявление митрополита.

По его словам, из них свыше 380 т направлено в Донецкую, Горловскую, Луганскую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую епархии.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 т гуманитарной помощи в Купянск и Изюм Харьковской области.

Подробнее — в материале RT.