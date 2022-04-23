Росгвардия обеспечила доставку 70 т гумпомощи на север Харьковской области

Военнослужащие Росгвардии обеспечили доставку на север Харьковской области 70 т гуманитарной помощи.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей более 70 т продовольствия и предметов первой необходимости в Казачью Лопань и Липцы. Помощь будет распределена также жителям близлежащих сёл», — заявили в Росгвардии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе собрали около 100 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.