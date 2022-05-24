Патрушев: Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками проведения специальной военной операции.

«Мы не гонимся за сроками (проведения операции. — RT)», — сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и Факты».

По его словам, «нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 суток.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины закончится договором, параметры которого определит развитие военных действий.