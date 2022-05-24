Патрушев: Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине
- РИА Новости
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«Мы не гонимся за сроками (проведения операции. — RT)», — сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и Факты».
По его словам, «нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 суток.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины закончится договором, параметры которого определит развитие военных действий.