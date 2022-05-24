Патрушев: Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками проведения специальной военной операции.
Патрушев: Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Мы не гонимся за сроками (проведения операции. — RT)», — сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и Факты».

По его словам, «нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 суток.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины закончится договором, параметры которого определит развитие военных действий.

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