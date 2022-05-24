Лавров: Россия подумает, возобновлять ли отношения с Западом

Если Запад решит предложить что-либо в сфере возобновления отношений, Россия будет думать, нужно это или нет, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьёзно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — сказал Лавров в рамках проекта гимназии имени Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру».

Он отметил, что поражён тем, с какой скоростью западные страны заняли русофобскую позицию.

Ранее Лавров заявил, что в ходе российской специальной операции все опасения Москвы о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются на 100%.