Лавров: Россия подумает, возобновлять ли отношения с Западом

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Если Запад решит предложить что-либо в сфере возобновления отношений, Россия будет думать, нужно это или нет, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьёзно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — сказал Лавров  в рамках проекта гимназии имени Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру».

Он отметил, что поражён тем, с какой скоростью западные страны заняли русофобскую позицию.

Ранее Лавров заявил, что в ходе российской специальной операции все опасения Москвы о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются на 100%.

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