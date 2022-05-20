Лавров: все опасения России об активности Запада на Украине подтверждаются на 100%

В ходе российской специальной операции все опасения Москвы о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются на 100%, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой Абдулаем Диопом.

«Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН об урегулировании на Донбассе. Объяснили ещё раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию», — сказал российский министр.

Он подчеркнул, что в ходе операции все опасения России о том, «что Запад пытался сделать из Украины», стопроцентно подтверждаются.

«Все задачи, которые были поставлены президентом Путиным, прежде всего защита людей, мирных граждан на Украине, прежде всего на Донбассе, недопущение создания на Украине прямых угроз безопасности нашей страны, будут, конечно же, выполнены», — сказал Лавров.

Министр также отмечал, что украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон — такая информация поступает России по нескольким каналам.