﻿Лавров: Россия будет полагаться только на себя и на доказавшие надёжность страны

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Глава МИД России Сергей ﻿Лавров заявил, что Москва будет полагаться только на себя и на доказавшие свою надёжность страны, которые не «пляшут под чужую дудку».

Министр ответил на вопрос, наладят ли западные страны отношения с Россией.

По его словам, это зависит целиком от западных стран.

«Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убеждён, укрепляется с каждым годом», — сказал он.

Лавров добавил, что если западные страны захотят что-то предложить в плане возобновления отношений с Россией, то в Москве «серьёзно подумают, нужно ли нам это будет или не очень».

Он объяснил, что Россия сейчас создаёт «не просто некий процесс импортозамещения». Лавров отметил необходимость прекратить «каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы» России.

«Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надёжность и которые не «пляшут под чужую дудку». Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что в ходе российской специальной операции все опасения Москвы о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются на 100%.

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