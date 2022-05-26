Лавров напомнил, как западные страны бомбили Югославию, Ирак и Ливию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic напомнил, как западные страны бомбили Югославию, Ирак и Ливию.

«Вспомните, в 1999 году вдруг Соединённые Штаты решили, что угрозу для их безопасности представляет Югославия. 10 тыс. км от берегов Америки. Разбомбили просто в момент», — сказал Лавров.

Глава МИД заявил, что для нападения на Югославию «использовали американца, который возглавлял миссию ОБСЕ, — такой был Уолкер, который громогласно объявил геноцидом обнаружение в посёлке Рачик нескольких трупов».

«Как потом выяснили, трупы эти были не гражданскими лицами, а боевиками. Их переодели в гражданскую одежду и разбросали. Точно так же, как это было сделано 23 апреля нынешнего года в городе Буче под Киевом. Та же самая схема. Она работает независимо от того, убеждает она кого-то или нет. А им не нужно было никого убеждать. Разбомбили Югославию. Создали Косово независимое в нарушение всех принципов ОБСЕ. И вот сказали: вот это так и будет», — добавил министр.

По словам Лаврова, в 2003 году США решили, что угрозу им представляет ещё одна страна за 10 тыс. км — Ирак.

«Показали эту пробирку с зубным порошком, по-моему. Бедный Колин Пауэлл потом сокрушался, что его подставила разведка. А Тони Блэр через несколько лет сказал: да, мы ошиблись, но что поделать. Конечно, ничего не поделаешь. Потому что разбомбили страну, под 1 млн мирных граждан были убиты. До сих пор целостность Ирака ещё не окончательно укреплена, проблем там хватает», — сказал Лавров.

Он добавил, что ещё один пример — ситуация в Ливии в 2011 году.

«Ну американцы тогда, Обама говорил: мы будем лидировать из-за спины Европы. Ну и Франция — самая демократическая страна Старого Света (равенство, братство, свобода) — возглавила натовскую операцию по уничтожению режима. А в итоге уничтожили страну, которую собрать сейчас очень тяжело», — заявил глава МИД.

Ранее сообщалось, что один из ведущих европейских политиков попросил украинского президента Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что события в Буче не являются провокацией Киева.