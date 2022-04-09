Bild: один из ведущих политиков ЕС усомнился в правдивости заявлений Киева о Буче
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«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — привёл Зеленский слова представителя ЕС.
Он не стал уточнять, о ком именно идёт речь.
Евродепутат от Италии Франческа Донато ранее заявила, что в правдивости заявлений Киева о Буче есть большие сомнения.
По её словам, предложения ввести эмбарго на российский газ на основании украинской версии произошедшего неприемлемы.
6 апреля в МИД России назвали провокацию в Буче преступлением украинских властей.
3 апреля российское Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче. Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью провокации срыв российско-украинских переговоров.
Вместе с этим страны Запада не отреагировали на российские доказательства сфабрикованности ситуации в Буче.