Bild: один из ведущих политиков ЕС усомнился в правдивости заявлений Киева о Буче

Один из ведущих европейских политиков попросил украинского президента Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что события в Буче не являются провокацией Киева. Об этом Bild сообщил сам Зеленский.

«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — привёл Зеленский слова представителя ЕС.

Он не стал уточнять, о ком именно идёт речь.

Евродепутат от Италии Франческа Донато ранее заявила, что в правдивости заявлений Киева о Буче есть большие сомнения.

По её словам, предложения ввести эмбарго на российский газ на основании украинской версии произошедшего неприемлемы.

6 апреля в МИД России назвали провокацию в Буче преступлением украинских властей.

3 апреля российское Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче. Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью провокации срыв российско-украинских переговоров.

Вместе с этим страны Запада не отреагировали на российские доказательства сфабрикованности ситуации в Буче.