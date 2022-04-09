Bild: один из ведущих политиков ЕС усомнился в правдивости заявлений Киева о Буче

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Один из ведущих европейских политиков попросил украинского президента Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что события в Буче не являются провокацией Киева. Об этом Bild сообщил сам Зеленский.
Bild: один из ведущих политиков ЕС усомнился в правдивости заявлений Киева о Буче
  • AFP
  • © RONALDO SCHEMIDT

«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — привёл Зеленский слова представителя ЕС.

Он не стал уточнять, о ком именно идёт речь.

Евродепутат от Италии Франческа Донато ранее заявила, что в правдивости заявлений Киева о Буче есть большие сомнения.

По её словам, предложения ввести эмбарго на российский газ на основании украинской версии произошедшего неприемлемы.

6 апреля в МИД России назвали провокацию в Буче  преступлением украинских властей.

3 апреля российское Минобороны опровергло обвинения  со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче. Глава МИД России Сергей Лавров  назвал целью провокации срыв российско-украинских переговоров.

Вместе с этим страны Запада не отреагировали на российские доказательства сфабрикованности ситуации в Буче.

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