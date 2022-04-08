Евродепутат из Италии Донато: в правдивости заявлений Киева о Буче есть большие сомнения

Евродепутат от Италии Франческа Донато усомнилась в правдивости заявлений Киева о событиях в Буче. По словам политика, предложения ввести эмбарго на российский газ на основании украинской версии произошедшего неприемлемы.

«Сегодня я даже слышу предложения о введении полного эмбарго на российский газ, на самом деле абсолютно неприемлемого для нашей экономики, на основании фактов о Буче, которые сообщило украинское правительство, но в правдивости которых уже есть большие сомнения», — цитирует Донато ТАСС.

Она призвала к проведению «независимого расследования, чтобы прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц».

«ЕС должен быть беспристрастным и объективным», — подчеркнула депутат.

6 апреля в МИД России назвали провокацию в Буче преступлением украинских властей.

3 апреля российское Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче. Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью провокации в Буче срыв российско-украинских переговоров.

Вместе с этим страны Запада не отреагировали на российские доказательства сфабрикованности ситуации в украинской Буче.