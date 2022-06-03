«Прогнозируемая политика»: ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Новые ограничения предполагают запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны ЕС, а также отключение от SWIFT ещё трёх российских банков. Кроме того, на территории ЕС будет приостановлено вещание трёх российских телеканалов. Санкции также затронут ряд российских физических и юридических лиц. В Госдуме отметили, что ЕС, стремясь вслед за США ввести санкции против РФ, не задумывается, что ограничения бьют в первую очередь по самим европейским странам.

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Новые ограничения затронули, в частности, нефтяную и банковскую сферы, а также работу ряда российских телеканалов. Коснулись они и нескольких физических и юридических лиц.

Так, согласно опубликованному заявлению, ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны Европейского союза. Уточняется, что для отказа от сырой нефти ЕС потребуется шесть месяцев, а от продуктов нефтепереработки — восемь.

Временные исключения предусмотрены для стран — членов ЕС, которые в силу своего географического положения особо зависимы от поставок из России. Кроме того, для Болгарии и Хорватии будут действовать исключения в отношении морского импорта российской нефти и вакуумного газойля.

Сообщается, что новые санкции Евросоюза предусматривают отключение от SWIFT ещё трёх российских банков — Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка. От системы также будет отключён Белорусский банк развития и реконструкции.

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Помимо этого, на территории ЕС будет приостановлено вещание трёх российских телеканалов — это «Россия РТР/РТР Планета », «Россия 24/Россия 24» и «Международный ТВ Центр». При этом сотрудники этих телеканалов смогут продолжить в ЕС работу, не связанную с вещанием, например брать интервью и проводить исследования.

Евросоюз расширит список российских и белорусских лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. Кроме того, будет запрещено предоставление России аудиторских, консалтинговых и пиар-услуг.

ЕС также расширил санкционный список — в него попали 65 физических лиц и 18 компаний из России, в том числе основатель «Яндекса» Аркадий Волож, супруга и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ПАО «КамАЗ», Ульяновский автомобильный завод и другие.

Под санкции, в частности, подпали генерал-полковник Михаил Мизинцев и глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT отметил, что Евросоюз «настолько вошёл в санкционный раж, что даже не подсчитывает убытки для собственных стран и населения».

«Я думаю, что Евросоюз уже заигрался. Им хочется отомстить России и сделать приятно американцам. ЕС рубит сук, на котором сидит, потому что, отрезая себя прежде всего от российских энергоносителей, он обрекает себя на получение очень дорогих газа и нефти. Что в общем-то заставит пересмотреть всю структуру ценообразования. Более того, многие предприятия, например в Германии, сейчас начнут закрываться. Очень много проблем с продуктами питания, потому что Евросоюз нуждается в огромном количестве удобрений, которые поставляют Россия и Белоруссия», — отметил сенатор.

Действуя в тренде, заданном Соединёнными Штатами, Евросоюз не осознаёт, что все эти санкции направлены в том числе против самих европейских стран, обратил внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Сегодня от этого максимально страдают в первую очередь именно европейцы, налогоплательщики, которые больше всего теряют от этих санкций. То, что сегодня происходит (в том числе и угроза продовольственной безопасности во многих странах), — это результат политики, раскрученной США», — заметил он.

Депутат добавил, что действия ЕС не являются неожиданными для Москвы.

«Мы знаем все эти санкционные пакеты — все они были проработаны ранее. Это была во многом прогнозируемая политика с их стороны», — сообщил он RT.

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Отметим, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС потребовал долгого согласования. В середине мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что разногласия связаны с позицией ряда стран по нефтяному эмбарго.

Пятый пакет антироссийских санкций ЕС ввёл 8 апреля. Ограничения коснулись импорта и транзитных перевозок российского угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.

Наряду с этим, судам под российским флагом закрылся доступ в порты стран ЕС. В заявлении упоминалось, что исключения предусмотрены только для кораблей, перевозящих сельхозпродукцию, гуманитарную помощь и энергоносители. С аналогичными оговорками была запрещена работа автомобильных грузоперевозок из России и Белоруссии в ЕС.

Помимо прочего, был введён запрет на операции четырёх российских банков. В сфере экспорта товаров в Россию ограничения распространены на квантовые компьютеры, продвинутые полупроводники, высокотехнологичную электронику и оборудование, а также на топливо для ракетных двигателей.

Ограничения на импорт в ЕС из России тогда были введены в отношении, в частности, древесины, алкогольных напитков, в том числе водки, а также дорогостоящих морепродуктов, таких как икра.

Четвёртый пакет санкций против РФ был введён 15 марта и затрагивал среди прочего предприятия в авиационной и военной отраслях, а также в производстве товаров двойного назначения, в судостроении и машиностроении. Первые три пакета санкций были введены 23, 24 и 26 февраля.

Как отмечал президент Владимир Путин, западные санкции в отношении России бьют по экономикам тех стран, которые их вводят, а также провоцируют глобальный кризис.

«Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — подчёркивал российский лидер.

Путин также заметил, что вина за глобальные последствия санкций против России, в том числе возможный голод в ряде государств, лежит на западных странах, которые ради своего доминирования готовы жертвовать остальным миром.