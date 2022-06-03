ЕС приостанавливает вещание «РТР-Планеты», «России 24» и «ТВ Центра — Международного»

В странах ЕС приостанавливается вещание телеканалов «РТР-Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр — Международный».

Об этом говорится на сайте ЕС.

«Эти структуры использовались российским правительством в качестве инструментов для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении на Украину», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по иностранному вмешательству разработала документ о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT данное сообщение. Она отметила, что в западном мире журналистика перестала быть свободной.