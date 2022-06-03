ЕС приостанавливает вещание «РТР-Планеты», «России 24» и «ТВ Центра — Международного»
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ЕС.
«Эти структуры использовались российским правительством в качестве инструментов для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении на Украину», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по иностранному вмешательству разработала документ о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT данное сообщение. Она отметила, что в западном мире журналистика перестала быть свободной.