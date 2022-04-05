Комиссия Госдумы разработала документ об ответе странам, запрещающим российские СМИ

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству разработала документ о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал комиссии.

«Недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом должны получать быстрый симметричный ответ», — приводятся в сообщении слова главы комиссии Василия Пискарёва.

Он отметил, что данная инициатива позволит российским компетентным органам оперативно отреагировать на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом и дать зеркальный ответ.

По его словам, в случае выявления соответствующих недружественных действий иностранного государства поправка предоставляет генеральному прокурору или его заместителям право оперативно принимать решение о запрете или ограничении деятельности СМИ этой страны на территории России.

«Речь идёт о запрете на распространение в России любых информационных материалов этого СМИ, в том числе посредством интернета, прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в нашей стране», — заключил он.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.