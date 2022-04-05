Политолог Ерёмина объяснила необходимость ответа странам, запрещающим российские СМИ
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Она отметила, что в западном мире журналистика перестала быть свободной.
Эксперт добавила, что консолидированная позиция Запада является единой для всех СМИ.
По словам аналитика, журналистика превращается в инструмент борьбы против России.
«Конечно, нам нужно учитывать это и реагировать на законодательном уровне соответствующим образом, чтобы защищать свои СМИ, своих журналистов», — заключила Ерёмина.
Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по иностранному вмешательству разработала документ о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.
Отмечается, что в случае выявления соответствующих недружественных действий иностранного государства поправка предоставляет генеральному прокурору или его заместителям право оперативно принимать решение о запрете или ограничении деятельности СМИ этой страны на территории России.
2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.
18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании.