Политолог Ерёмина объяснила необходимость ответа странам, запрещающим российские СМИ

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Анастасия Румянцева
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что комиссия Госдумы по иностранному вмешательству разработала документ о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.
Политолог Ерёмина объяснила необходимость ответа странам, запрещающим российские СМИ
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Она отметила, что в западном мире журналистика перестала быть свободной. 

Эксперт добавила, что консолидированная позиция Запада является единой для всех СМИ.

По словам аналитика, журналистика превращается в инструмент борьбы против России. 

«Конечно, нам нужно учитывать это и реагировать на законодательном уровне соответствующим образом, чтобы защищать свои СМИ, своих журналистов», — заключила Ерёмина.

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по иностранному вмешательству разработала документ о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

Отмечается, что в случае выявления соответствующих недружественных действий иностранного государства поправка предоставляет генеральному прокурору или его заместителям право оперативно принимать решение о запрете или ограничении деятельности СМИ этой страны на территории России.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании.

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