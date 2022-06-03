В МКБ заявили, что ограничения в работе SWIFT не повлияют на работу банка

Короткая ссылка
В пресс-службе Московского кредитного банка заявили, что ограничения в работе международной платёжной системы SWIFT не окажут влияния на работу банка.
В МКБ заявили, что ограничения в работе SWIFT не повлияют на работу банка
  • РИА Новости

«Ограничения в работе SWIFT никак не повлияют на работу МКБ и клиентов банка. Все операции внутри России будут осуществляться так же быстро, как обычно, в том числе транзакции по картам, перевод денежных средств, оплата товаров и услуг», — приводит сообщение ТАСС.

В пресс-службе отметили, что ограничение работы SWIFT может привести к увеличению сроков прохождения платежей за рубеж.

Ранее власти ЕС утвердили шестой пакет санкций, предусматривающий отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова прокомментировала в беседе с «Известиями» решение ЕС отключить Сбербанк от международной платёжной системы SWIFT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить