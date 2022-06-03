В МКБ заявили, что ограничения в работе SWIFT не повлияют на работу банка

В пресс-службе Московского кредитного банка заявили, что ограничения в работе международной платёжной системы SWIFT не окажут влияния на работу банка.

«Ограничения в работе SWIFT никак не повлияют на работу МКБ и клиентов банка. Все операции внутри России будут осуществляться так же быстро, как обычно, в том числе транзакции по картам, перевод денежных средств, оплата товаров и услуг», — приводит сообщение ТАСС.

В пресс-службе отметили, что ограничение работы SWIFT может привести к увеличению сроков прохождения платежей за рубеж.

Ранее власти ЕС утвердили шестой пакет санкций, предусматривающий отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова прокомментировала в беседе с «Известиями» решение ЕС отключить Сбербанк от международной платёжной системы SWIFT.