В Сбербанке заявили, что отключение от SWIFT не окажет заметного влияния на работу банка
«Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — приводит сообщение ТАСС.
В пресс-службе отметили, что Сбербанк продолжает работу в штатном режиме.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры Европейского союза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входит отключение Сбербанка от SWIFT.