Глава Евросовета: в ЕС согласовали отключение Сбербанка от SWIFT

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Лидеры Европейского союза согласовали шестой пакет санкций против России, в который в том числе входит отключение Сбербанка от SWIFT, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк», — приводит ТАСС слова Мишеля в Twitter.

Он добавил, что в ЕС будет запрещено вещание ещё трёх государственных СМИ России.

В середине апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений — присоединились уже 52 иностранные организации.

В феврале Набиуллина заявила, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно. По её словам, отечественная Система передачи финансовых сообщений (СПФС) может заменить SWIFT.

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