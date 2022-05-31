Глава Евросовета: в ЕС согласовали отключение Сбербанка от SWIFT
«Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк», — приводит ТАСС слова Мишеля в Twitter.
Он добавил, что в ЕС будет запрещено вещание ещё трёх государственных СМИ России.
В середине апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений — присоединились уже 52 иностранные организации.
В феврале Набиуллина заявила, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно. По её словам, отечественная Система передачи финансовых сообщений (СПФС) может заменить SWIFT.