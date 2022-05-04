Глава Еврокомиссии: в новый пакет санкций вошло отключение от SWIFT Сбербанка

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предлагаемый шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России включает в себя отключение Сбербанка от SWIFT.
Глава Еврокомиссии: в новый пакет санкций вошло отключение от SWIFT Сбербанка
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что от SWIFT предлагается отключить два других крупных российских банка.

В середине апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений — присоединились уже 52 иностранные организации.

В феврале Набиуллина заявила, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно. По её словам, отечественная Система передачи финансовых сообщений (СПФС) может заменить SWIFT.

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