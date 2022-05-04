Глава Еврокомиссии: в новый пакет санкций вошло отключение от SWIFT Сбербанка
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«Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк», — цитирует её РИА Новости.
Она добавила, что от SWIFT предлагается отключить два других крупных российских банка.
В середине апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений — присоединились уже 52 иностранные организации.
В феврале Набиуллина заявила, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно. По её словам, отечественная Система передачи финансовых сообщений (СПФС) может заменить SWIFT.