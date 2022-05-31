Ограниченное эмбарго: в Сбербанке отреагировали на решение ЕС об отключении от SWIFT в рамках шестого пакета санкций

Решение Евросоюза отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций в отношении РФ не повлияло на работу кредитной организации, отметили в пресс-службе банка. Добавим, что в марте ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, в том числе ВТБ. Кроме того, страны ЕС договорились о введении частичного эмбарго на импорт нефти из РФ. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, поставки российской нефти сократятся на 90% до конца года. Однако эксперты считают, что российское сырьё продолжит поступать в Европу, но обойдётся уже гораздо дороже. При этом Венгрия по-прежнему будет получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба».

Сбербанк работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе кредитной организации после того, как Европейский союз согласовал отключение банка от SWIFT в рамках шестого пакета санкций.

«Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — говорится в сообщении.

В марте от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Просмвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Такое решение ЕС принял в качестве санкционной меры в ответ на проведение Москвой военной спецоперации по защите Донбасса.

Пакет №6

Главы государств и правительств Европейского союза согласовали шестой пакет санкций в отношении России, который включает план по отказу от 90% нефтяного импорта из РФ. При этом временное исключение сделано для нефти, поступающей по трубопроводам.

«Европейский совет согласовал шестой пакет санкций. Он позволит установить запрет на импорт нефти из России. Эти санкции немедленно затронут 75% российского импорта нефти. А к концу года под запретом окажется 90% импортируемой в Европу российской нефти», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

Ещё одна часть рестрикций касается Сбербанка и трёх российских государственных каналов: «Этот пакет санкций включает и другие жёсткие меры: отключение от системы SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет ещё трёх российских государственных вещательных компаний и введение санкций в отношении лиц, ответственных за военные преступления на Украине».

Кроме того, Евросоюз намерен предоставить Украине €9 млрд финансовой помощи.

«Я рада, что сегодня вечером лидеры достигли принципиального согласия по шестому пакету санкций. Это важный шаг вперёд. Мы также договорились работать над механизмом предоставления Украине нового эксклюзивного пакета макрофинансовой помощи размером до €9 млрд», — сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

После принятия политического решения должна последовать соответствующая техническая процедура, по итогам которой состоится публикация в Официальном журнале ЕС и шестой пакет антироссийских санкций вступит в силу, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя Евросовета.

Отметим, что страны Евросоюза с марта приступили к поэтапному отказу от российских энергоресурсов. В начале апреля ЕС утвердил пятый пакет антироссийских санкций, в который был включён запрет на импорт российского угля, а также других твёрдых ископаемых видов топлива из России с августа 2022 года.

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При этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что отказ стран Европы от российской нефти в рамках шестого санкционного пакета станет самоубийством.

«Это нужно понимать. Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствуют. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство», — говорила дипломат в эфире радио Sputnik.

На лондонской бирже ICE при этом зафиксирован подъём стоимости нефти. Так, цена нефти марки Brent поднялась выше $123 за баррель впервые с 24 марта. Цена нефти WTI достигала $118.

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Как считает политолог Андрей Суздальцев, новые санкции ЕС в отношении российской нефти получились «дырявыми».

«Моё мнение, что это пустое дело, потому что пока танкер идёт, залит нефтью, в общем-то, он биржевый товар, получается, он несколько раз продаётся — и меняется его цена. Там нефть разных сортов, сейчас идёт смешивание. Сказать, где конкретно российская нефть, уже трудно, поэтому продажи российской нефти в Европу всё равно будут… Я думаю, что это санкции такие дырявые получаются», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на ситуацию с Венгрией, которая продолжит получать нефть по нефтепроводу «Дружба». Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что введённое ЕС эмбарго не касается республики. При этом бельгийский премьер Александер Де Кроо сообщил, что пока не установлены предельные сроки исключения, под которое подпадает Венгрия, но Еврокомиссия проанализирует ситуацию, «чтобы это не длилось слишком долго».

«Это уже делает эти санкции ограниченными, Венгрия получается таким привилегированным членом ЕС, у которого есть доступ к российской нефти, самой дешёвой — трубопроводной. Это уже вызвало зависть и возмущение Варшавы… Закрыть рынок нефти полностью практически невозможно. На нашем сбыте нефти это скажется незначительно. Евросоюз будет нести убытки, нефть подорожает. Некоторые предприятия, особенно те, которые принадлежали российским компаниям НПЗ, остановятся, поэтому нефти и нефтепродуктов будет не хватать. Ситуация для них будет сложнее», — заключил Суздальцев.