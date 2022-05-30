МИД Франции: ЕС скоро примет решение по шестому пакету санкций против России

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Государственный секретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон выразил надежду на скорое принятие единогласного решения Европейского союза по новому пакету санкций против России.
МИД Франции: ЕС скоро примет решение по шестому пакету санкций против России
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«У нас уже получилось принять решения по пяти пакетам. И я уверен, что мы придём к единогласному решению очень скоро», — цитирует интервью Бона в эфире телеканала France 2 РИА Новости.

Речь в шестом пакете санкций пойдёт в том числе об эмбарго на поставки нефти из России.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о подготовке шестого пакета санкций в отношении России, один из рассматриваемых вопросов в котором — нефтяное эмбарго.

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