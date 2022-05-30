МИД Франции: ЕС скоро примет решение по шестому пакету санкций против России

Государственный секретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон выразил надежду на скорое принятие единогласного решения Европейского союза по новому пакету санкций против России.

«У нас уже получилось принять решения по пяти пакетам. И я уверен, что мы придём к единогласному решению очень скоро», — цитирует интервью Бона в эфире телеканала France 2 РИА Новости.

Речь в шестом пакете санкций пойдёт в том числе об эмбарго на поставки нефти из России.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о подготовке шестого пакета санкций в отношении России, один из рассматриваемых вопросов в котором — нефтяное эмбарго.